Алексей Логвиненко: «В свой праздник вы думаете о пациентах»

Глава администрации наградил лучших медиков города. Фото: пресс-служба администрации Ростова.

В третье воскресенье июня в Российской Федерации отмечается День медицинского работника. В 2023 году он выпадает на 18 июня. В пятницу, 16 июня, глава администрации Ростова-на-Дону Алексей Логвиненко поздравил всех представителей сферы здравоохранения донской столицы с их профессиональным праздником.

ТРУД КАЖДОГО НЕВОЗМОЖНО ПЕРЕОЦЕНИТЬ

- Дорогие медики, вы всем сердцем преданы своему делу и всю свою жизнь посвящаете людям. Уверен, что даже сейчас, в свой праздник, вы думаете о пациентах, – обратился к виновникам праздника Алексей Валентинович. – Пусть у вас как можно дольше сохраняется хорошее настроение, пусть будет мир и счастье в ваших семьях, успехов и терпения в работе и крепкого всем вам здоровья!

Всего в Ростове-на-Дону в звене первичной медицинской помощи трудятся более десяти тысяч человек. Труд каждого из них невозможно переоценить.

Ежегодно в городе проводится прием в честь Дня медицинского работника. Состоялся он и в этом году.

В администрации города глава донской столицы вручил заслуженные награды врачам и медсестрам больниц Ростова, особенно отличившимся в своей работе.

ГРАМОТЫ И БЛАГОДАРСТВЕННЫЕ ПИСЬМА

Почетной грамотой глава администрации города наградил заведующую кабинетом ультразвуковой диагностики городского сосудистого центра, врача ультразвуковой диагностики Городской больницы скорой медицинской помощи Ирину Головко.

Также грамоту получил главный врач Городской больницы № 6 Николай Кочубейник.

Благодарность главы администрации Ростова-на-Дону объявили врачу-хирургу хирургического отделения № 2 Центральной городской больницы имени Н.А. Семашко Антону Маракулину.

Благодарственными письмами Алексей Логвиненко поощрил сразу семь медиков. Среди них – старшая медицинская сестра Городской больницы № 7 Наталья Алешина.

Благодарственное письмо получила врач анестезиолог-реаниматолог Городской клинической больницы № 2 Валентина Васильченко.

Отметили наградой главного врача Городской поликлиники № 42 Римму Геворкян.

Также благодарственное письмо получила врач-акушер-гинеколог 2-го гинекологического отделения стационара Городской больницы № 8 Татьяна Калинина.

Благодарственное письмо Алексей Логвиненко вручил заведующему отделением, сердечно-сосудистому хирургу КДЦ «Здоровье» Роберту Мкртчяну.

Также благодарственные письма получили заведующий дневным стационаром, врач-невролог Городской поликлиники № 4 Владимир Подсвиров и детский кардиолог Детской городской поликлиники № 17 Евгения Шевченко.

ПОДДЕРЖКА БУДЕТ ВСЕГДА

Между тем, глава администрации города отметил, что главной благодарностью являются жизнь и здоровье ростовчан.

Чтобы их обеспечить, в Ростове ведется огромная работа. Например, в этом году завершается капремонт поликлинического отделения ЦГБ и реконструкция родильного отделения больницы № 7.

Несмотря на то, что медучреждения, которые раньше находились в ведомстве городского управления здравоохранения, перешли под ведомство области, город продолжит и дальше поддерживать организации здравоохранения и создавать все необходимые условия для укрепления материальной базы, подытожил Алексей Логвиненко.

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