Медработники Ростовской области начали получать специальную социальную выплату

Самостоятельно подавать заявления или справки не требуется Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Ростовской области медработники начали получать специальную социальную выплату, которую установили с января 2023 года. Информацию отделения СФР опубликовали на сайте донского правительства.

- По мере поступления реестров работников начисляется выплата, ее перечисляют на счет, реквизиты которого представляет медицинская организация. Деньги выделяют в течение семи рабочих дней после получения реестра работников. Самостоятельно подавать заявления или справки не требуется, - пояснили в Фонде социального страхования.

На новую выплату могут претендовать медработники первичного звена здравоохранения, центральных районных, районных и участковых больниц, а также сотрудники станций и отделений скорой помощи. Размер финансовой помощи варьируется от 4,5 тысячи до 18,5 тысячи рублей, в зависимости от категории специалиста и вида организации.

Добавим, реестры работников, имеющих право на доплаты, должны формировать по итогам каждого месяца. Сейчас 1,6 млн рублей получили уже 209 человек.

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