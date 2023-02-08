Медработники Ростовской области начали получать специальную социальную выплату

Самостоятельно подавать заявления или справки не требуется
Фото: Алексей БУЛАТОВ
В Ростовской области медработники начали получать специальную социальную выплату, которую установили с января 2023 года. Информацию отделения СФР опубликовали на сайте донского правительства.
- По мере поступления реестров работников начисляется выплата, ее перечисляют на счет, реквизиты которого представляет медицинская организация. Деньги выделяют в течение семи рабочих дней после получения реестра работников. Самостоятельно подавать заявления или справки не требуется, - пояснили в Фонде социального страхования.
На новую выплату могут претендовать медработники первичного звена здравоохранения, центральных районных, районных и участковых больниц, а также сотрудники станций и отделений скорой помощи. Размер финансовой помощи варьируется от 4,5 тысячи до 18,5 тысячи рублей, в зависимости от категории специалиста и вида организации.
Добавим, реестры работников, имеющих право на доплаты, должны формировать по итогам каждого месяца. Сейчас 1,6 млн рублей получили уже 209 человек.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
В Ростовской области Генпрокуратура подтвердила ситуацию с низкими зарплатами медсестер
В итоге к ответственности привлекли 38 должностных лиц (подробности)