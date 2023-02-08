В Ростовской области Генпрокуратура подтвердила ситуацию с низкими зарплатами медсестер

После вмешательства ведомства были восстановлены права 83 специалистов Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Ростовской области после скандала с зарплатами в ЦГБ Каменска-Шахтинского провели проверку. В итоге выяснилось, что более десятка работников учреждения получали меньше положенного. Об этом сообщили в управлении Генпрокуратуры по СКФО и ЮФО.

- Поступила жалоба от медсестры. Установлено, что женщине и еще 13 работникам больницы с 2020 по август 2022 года заработную плату выплачивали в сумме ниже минимального размера оплаты труда. Кроме того, были необоснованно снижены дополнительные стимулирующие выплаты, - рассказали в ведомстве.

После инспекции в Каменске-Шахтинском сотрудники надзорного ведомства посетили еще несколько медорганизаций Дона и нашли ряд нарушений.

- Руководителям в итоге направили 40 актов реагирования. Были восстановлены права 83 специалистов, им выплатили более 500 тысяч рублей. К административной и дисциплинарной ответственности привлекли 38 должностных лиц, - добавили в пресс-службе Генпрокуратуры.

Напомним, разбирательства из-за оплаты труда в каменской ЦГБ начались еще в декабре 2022 года. Возмущенные медсестры заявили, что санитарки получили «вполне неплохие деньги», тогда как их коллегам добавили к зарплатам всего по 10 тысяч рублей.

Тогда разницу в сумме выплат между младшим персоналом, медсестрами и врачами объяснили распределением федеральной целевой субсидии, которую направили для выравнивания зарплат.

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