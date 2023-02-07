В Ростове предложили выдавать квартиры водителям общественного транспорта из Мариуполя

Нехватка водительских кадров в Ростове составляет порядка 50 % Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Ростове рассмотрят вопрос о выдаче жилья водителям общественного транспорта, которые собираются переехать из Мариуполя. Эту возможность обсудили сегодня, 7 февраля, на планерном совещании в городской администрации.

Тему поднял директор департамента транспорта Вадим Шкабарня. Чиновник отметил, что ситуацию с нехваткой водителей можно решить за счет поддержки кадров служебными квартирами.

- Нехватка водительских кадров составляет порядка 50 %. Мы активно работаем с жителями Мариуполя, которые также хотели бы проживать в служебном жилье, привезти сюда свои семьи. Хотелось бы понять, если ли такая возможность, хотя бы для муниципальных предприятий, - сказал Вадим Шкабарня.

Глава администрации Алексей Логвиненко похвалил идею о выдаче квартир специалистам водителям.

- В прошлом году мы передавали жилье водителям скорой помощи, и это оказало очень хороший эффект. Давайте в течение трех дней продумаем этот вопрос и попытаемся успеть с ним к февральскому заседанию городской думы. Привлечение водителей в город - стратегическая задача, - подчеркнул сити-менеджер.

Добавим, в середине января 2023 года дефицит водителей общественного транспорта в Ростове составлял 47 %. Тогда именно этим обстоятельством власти объяснили недовыпуск маршрутов на линии. Новые кадры сейчас привлекают улучшенной зарплатой, также ведется активный набор людей в центрах занятости.

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