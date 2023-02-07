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НовостиОбщество7 февраля 2023 9:47

В Ростове-на-Дону оборудуют камерами фиксации нарушений ПДД 14 опасных перекрестков

В донской столице с начала года произошло 1902 аварии
Лейла МИРИШОВА
С начала года случилось 1902 ДТП

С начала года случилось 1902 ДТП

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Ростове-на-Дону 14 опасных перекрестков планируют оборудовать камерами фиксации нарушений ПДД. Этот вопрос обсудили в ходе расширенного планерном совещании главы администрации города. О необходимости установки камер рассказал замначальника УМВД Ростова Михаил Хирхиров.

Он отметил, что с начала года случилось 1902 ДТП, в которых 78 граждан получили ранения, 10 из них несовершеннолетние ростовчане. Для снижения количества аварий и пробок на городских дорогах необходимо установить камеры фиксации.

Администрация Ростова выделила деньги на приобретение шести таких комплексов, но этого не достаточно для большого города. Замначальника попросил установить там комплексы фиксации нарушителей. Однако пока не известно, на каких именно перекрестках появятся новые камеры.

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