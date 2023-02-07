В Ростовской области вырос спрос на документы для эмигрантов

За 2022 год «апостиль» проставили на 5771 официальном документе. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Ростовской области резко вырос спрос на документы для эмигрантов. Об итогах работы ЗАГСов рассказали на сайте регионального правительства.

Согласно данным, органы ЗАГС увеличили выдачу документов, заверенных для дальнейшей эмиграции. Сотрудники ведомств заметили, что граждане стали намного чаще просить поставить на свидетельства и дипломы «апостиль» для дальнейшего выезда из страны.

За 2022 год «апостиль» проставили на 5771 официальном документе. По сравнению с прошлым годом это в 2 раза больше. Штамп действует в 124 государствах, в числе которых страны ЕС, Турция, США и Грузия. Также есть страны, где «апостиль» не требуется. Например, в Азербайджане, Казахстане, Армении, Монголии и так далее.

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