За месяц стоимость жилья в новостройках Ростова выросла на 2,6%

Дороже всего покупать квартиры в новостройках Ленинского района Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Ростове за прошлый месяц подскочила в цене стоимость жилья. В среднем один квадратный метр подорожал на 3 тысячи рублей. Теперь его можно приобрести в среднем за 119 тысяч рублей. По информации портала Domostroydon, это самое резкое повышение цен с весны 2022 года. Одна из главных причин - завершение специальных новогодних предложений при покупке.

Дороже всего покупать квартиры в новостройках Ленинского района. Там квадратный метр обойдется примерно в 147 тысяч рублей. В Кировском он стоит 138 тысяч рублей, а в Пролетарском - 126 тысяч. В последнем специалисты зафиксировали самый заметный рост цен: в этом районе начали продавать жилье в многоэтажке бизнес-класса.

Самые дешевые квартиры продают в новых домах Железнодорожного (около 93 тысяч рублей) и Первомайского (около 100 тысяч рублей) районов. В Советском, Октябрьском и Ворошиловском цены на квадратный метр варьируются от 100 до 120 тысяч рублей.

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По словам эксперта, в течение месяца ситуация должна наладиться

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