В Торгово-промышленной палате объяснили, почему огурцы в Ростовской области подорожали до 400 рублей

Сейчас огурцы на ростовских прилавках можно найти по 350 — 400 рублей за килограмм. Фото: Анастасия ТАЛЫЗИНА

В начале февраля 2023 года свежие огурцы в Ростовской области впервые за последние годы обогнали в цене свинину. Так, килограмм этих овощей на прилавках магазинов и рынков сейчас можно купить по цене до 400 рублей.

Корреспондент «КП — Ростов-на-Дону» обратилась к специалисту Торгово-промышленной палаты Ростовской области, к фермеру, оптовому и розничному продавцам с просьбой объяснить такое увеличение стоимости популярного овоща.

СОКРАЩЕНИЕ ЭКСПОРТА, РЕМОНТ ТЕПЛИЦ И НЕ СЕЗОН

Как отметил советник президента и эксперт по ценообразованию Торгово-промышленной палаты Ростовской области Юрий Корнюш, зимой прошлого года донские огурцы стоили около 250 рублей за килограмм. А сейчас их можно найти на прилавке по цене 350 — 400 рублей за килограмм.

- Все потому, что сократился экспорт этого продукта, - отметил эксперт. - Раньше огурцы в Россию поступали из стран дальнего зарубежья

Второй причиной резкого подорожания огурцов в донском регионе специалист назвал сезонность. Он уверен, что в течение месяца ситуация должна наладиться.

Третья причина подорожания огурцов - проведение ремонта в отдельных отечественных тепличных хозяйствах.

- Министр сельского хозяйства Ростовской области Константин Рычаловский на днях рассказал, что перезарядка донских теплиц завершится к марту, - рассказал Юрий Корнюш. - По его словам, зимние томаты и огурцы выращивают в Неклиновском, Тарасовском и Сальском районах.

Специалист считает, что не стоит акцентировать внимание на текущей стоимости огурцов, потому что скоро она пойдет на спад. По его мнению, подобные «информационные волны» могут подниматься в угоду какой-либо компании. Он вспоминает, например, как однажды появились сообщения о возможном исчезновении сметаны с прилавков. Объяснялось это тем, что для ее производства нет консервантов. Позже выяснилось, что это был ход одной фирмы, которая якобы планировала получить от паники определенные «дивиденды».

380 — ОПТОМ, 450 — В РОЗНИЦУ

Владелец тепличного хозяйства в городе Шахты продает свежие огурцы оптом по 380 рублей за кило. Говорит, что пару дней назад эти же самые огурцы у него стоили 450-500 рублей.

Оптовый продавец огурцов из Ростова, работающий с различными тепличными хозяйствами, рассказала «Комсомолке», что цены действительно ощутимо выросли, причем почти на все сорта.

- Сорт «Эстафета» — 330 рублей за килограмм, - уточнила собеседница. - Дагестанские - 260 рублей, а чеченские — 330 рублей. И мы даже не можем понять, с чем это связано.

Владелица розничного продуктового магазина рассказала, что обычно она добавляет к оптовой цене по 50 рублей. В результате получилось, что волгоградские короткоплодные огурцы она продает по 400 рублей за килограмм, ростовские огурцы зимнего сорта «Зозуля» - по 450, турецкие - по 350.

Как рассказала «Комсомолке» другая продавец свежих огурцов из Турции, она заказывает их не менее 20 тонн за раз. При этом один килограмм огурцов обходится в 0,64 доллара. Но в этом случае качество огурцов — не такое, как у отечественных, отмечает оптовый закупщик.

Таким, образом, ростовчанам и жителям Ростовской области ничего не остается, как ждать весны. Тогда-то многие российские теплицы снова примутся за производство свежих овощей. В свою очередь и цены на огурцы-помидоры пойдут вниз.

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