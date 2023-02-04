Жители Ростова отметили изменение цен на огурцы и другие овощи

Ростовчан удивила стоимость огурцов Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В феврале жители Ростова пожаловались на изменение стоимости овощей, в частности огурцов. Некоторые заявили, что якобы видели огурцы по 800 рублей за 1 кг, но большинство опрошенных все-таки сообщают о более низких ценах, которые варьируются от 200 до 300 рублей.

Насколько приближены к реальности все указанные цифры, нельзя судить без официальных данных. Однако именно по огурцам в феврале Ростовстат цифр не публиковал. Известна пока только фиксированная цена за ноябрь 2022 года, тогда 1 кг продукта в среднем стоил 127 рублей.

При этом обновленная статистка по другим наименованиям товаров все же имеется. Так, по состоянию на 30 января 2023 года, стоимость 1 кг картофеля составила 36 рублей, капусты - 27 рублей, лука - 36 рублей, моркови - 41 рубль. При этом в ноябре 2022 года картофель можно было купить за 30 рублей, капусту - за 24 рубля, а морковь - за 31 рубль.

Отметим, на цены постоянно влияют различные факторы - от самого процесса выращивания до эффективной или менее эффективной логистики товаров на прилавки.

К слову, цены на мясные и молочные продукты также изменились по сравнению с осенью прошлого года. Например, говядина стоила 464 рубля за 1 кг, теперь - 468, свинина - 303 рубля, сейчас - 308, подешевело мясо кур - было 170 рублей, стало 165. Масло раньше регистрировали по 728 рублей за 1 кг, сейчас - 734 рубля, сметана подешевела - была 295 рублей, стала 283 рубля, стоимость молока осталась на уровне в 70 рублей.

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