Сейчас коммунальщики продолжают работу. Фото: телеграм-канал сити-менеджера Алексея Логвиненко

С 3 на 4 февраля после ухудшения погоды на улицы Ростова-на-Дону вывели 129 единиц техники, в том числе 68 комбинированных дорожных машин. Об этом в своем телеграм-канале сообщил сити-менеджер Алексей Логвиненко.

- Улицы очищают в настоящее время. В течение дня запланирована работа более 150 единиц техники и 570 уборщиков территорий, - добавил глава городской администрации.

Алексей Логвиненко также попросил водителей и пешеходов соблюдать меры безопасности.

- Собственникам авто, особенно в такую погоду, нужно строго соблюдать дистанцию и скоростной режим. Нельзя резко не тормозить, поворачивать или останавливаться. Парковаться лучше на специальных площадках. Оставленный на проезжей части транспорт создает препятствие для работы коммунальной техники и может привести к аварийным ситуациям, - напомнил Алексей Логвиненко.

Напомним, 4 и 5 февраля в Ростове-на-Дону, по данным синоптиков, ожидаются дожди с мокрым снегом. 6 числа существенных осадков не должно быть, но ветер поднимется до 7-12 м/c, иногда порывы могут достигать 15-18 м/с.

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