В Ростове в субботу ожидается мокрый снег с дождем

Осадки прогнозируют также на 5 февраля Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Сегодня, 4 февраля, в Ростове-на-Дону ожидаются небольшие осадки с мокрым снегом. Об этом предупреждают синоптики ФГБУ «Северо-Кавказское УГМС».

- Ночью и утром возможно налипание мокрого снега на проводах и деревьях. На дорогах будет гололедица. Ветер - юго-восточный с переходом на юго-западный 6-11 м/с. Температура воздуха днем составит от 0 до +2 градусов, - говорится в сообщении.

Примерно такую же погоду, но с ночными заморозками до -4 градусов, прогнозируют 5 февраля. 6 числа существенных осадков не должно быть, но ветер поднимется до 7-12 м/c, иногда порывы могут достигать 15-18 м/с.

Добавим, по Ростовской области в эти дни в отдельных районах также пройдут умеренные осадки, местами ночью и утром обещают изморозь и туман.

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