В Ростове дефицит водителей общественного транспорта составил 47%

Принимаются меры для стабилизации уровня заработной платы водителей Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Ростове-на-Дону дефицит водителей общественного транспорта составил 47 %. Именно недостатком кадров чаще всего объясняется недовыпуск маршрутов на линии, сообщили городские власти.

- Чтобы улучшить ситуацию принимаются активные меры по стабилизации уровня заработной платы. Кроме того, ведется постоянный набор персонала в центрах занятости и на специальных сайтах, - отметили в городской администрации.

Параллельно с поддержкой водителей в донской столице был усилен контроль за работой перевозчиков. После этого в 4 квартале 2022 года зафиксировали снижение числа нарушений с 7160 до 7080.

- Принятые меры позволили улучшить работу пассажирского транспорта на Северном, в микрорайонах Суворовский и Красный Аксай, - добавили в власти.

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