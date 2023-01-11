Ростов-на-Дону
ВидеоФотоCovid-19 в РостовеСпецоперация на УкраинеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекции КПГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Ростов-на-Дону
ВидеоФотоCovid-19 в РостовеСпецоперация на УкраинеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекции КПГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Ростов-на-Дону
-11°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество11 января 2023 10:59

Житель Таганрога лишился машины из-за повторного вождения под градусом

Мужчина нарушал закон и не боялся наказания, поэтому к нему применили более суровое решение
Ангелина СКИБА
Лихач также не имеет право в течение двух лет садиться за руль

Лихач также не имеет право в течение двух лет садиться за руль

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Ростовской области житель Таганрога лишился машины из-за вождения под градусом. После повторного нарушения суд просто конфисковал «ласточку» лихача в доход государства, сообщает пресс-служба прокуратуры.

Известно, что мужчину уже ловили пьяным за рулем, но его, по всей видимости, не напугала административная ответственность.

Когда водителя снова поймали на нарушении, наказание оказалось уже более жестким. В суде к обязательным работам и лишению прав на два года, по просьбе представителя прокуратуры, добавили также конфискацию транспорта.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

5-летняя девочка и женщина пострадали в ДТП на трассе М-4 «Дон» в Ростовской области

Сейчас провоохранители выясняют обстоятельства просишествия (подробности)