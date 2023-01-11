Житель Таганрога лишился машины из-за повторного вождения под градусом

Лихач также не имеет право в течение двух лет садиться за руль Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Ростовской области житель Таганрога лишился машины из-за вождения под градусом. После повторного нарушения суд просто конфисковал «ласточку» лихача в доход государства, сообщает пресс-служба прокуратуры.

Известно, что мужчину уже ловили пьяным за рулем, но его, по всей видимости, не напугала административная ответственность.

Когда водителя снова поймали на нарушении, наказание оказалось уже более жестким. В суде к обязательным работам и лишению прав на два года, по просьбе представителя прокуратуры, добавили также конфискацию транспорта.

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