5-летняя девочка и женщина пострадали в ДТП на трассе М-4 «Дон» в Ростовской области

Nissan по неизвестной причине съехал в кювет. Фото: отдел пропаганды УГИБДД России по РО

Женщина и маленькая девочка пострадали в ДТП на трассе М-4 «Дон» в Ростовской области рано утром 11 января. Информация об этом поступила от сотрудников отдела пропаганды УГИБДД.

По данным ведомства, авария произошла около 3 часов утра на территории Каменского района. 40-летний водитель Nissan по неизвестной причине не справился с управлением и съехал в кювет.

- Во время этого происшествия пострадали пассажирки иномарки 5 и 58 лет. Сейчас сотрудники полиции выясняют обстоятельства аварии, - рассказали в УГИБДД.

Донских водителей просят быть предельно осторожными за рулем. Лучше не выполнять резких маневров на дороге. Также в пути не следует отвлекаться на гаджеты или беседы с пассажирами.

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