В Зернограде на Чкалова водитель без прав сбил женщину с двумя детьми

Нарушитель теперь ответит перед законом по трем административным статьям. Фото: отдел пропаганды УГИБДД России по РО

В Зернограде женщину с двумя детьми сбил водитель без прав. Нарушитель отвез пострадавших в больницу и поспешил уехать, но его все равно нашли правоохранители, сообщает отдел пропаганды УГИБДД по Ростовской области.

- Несчастный случай произошел вчера на улице Чкалова. Предварительно, женщина вместе с малышами 1,5 и 7 лет переходила дорогу в неположенном месте, недалеко от «зебры». В этот момент на них наехал «ВАЗ-2107», - рассказали в ведомстве.

Как выяснилось, за рулем отечественной легковушки находился 39-летний житель Волгодонского района. Теперь мужчина ответит перед законом сразу по трем административным статьям: «Управление транспортом без прав», «Оставление места аварии» и «Управление транспортным средством без страхового полиса».

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