В Александровке Ростова-на-Дону сразу две машины сбили женщину-пешехода

Женщину сбили Kia Optima и Renault Logan
Фото: Сергей ГАПОН
В Ростове на улице 40-летия Победы сразу две машины сбили женщину. Пострадавшая после этого умерла на руках у медиков скорой помощи. Об этом утром 11 января рассказали сотрудники отдела пропаганды УГИБДД России по региону.
По данным ведомства, трагедия произошла вчера. Предварительно, женщина переходила дорогу в неположенном месте и сначала попала под колеса Kia Optima. После этого ее отбросило на встречную полосу под автомобиль Renault Logan.
- За рулем Kia находился водитель, которого в 2022 году семь раз привлекали к административной ответственности за нарушение правил дорожного движения, - добавили в УГИБДД.
Сейчас правоохранители еще выясняют детали и обстоятельства случившегося. Донских водителей просят быть предельно внимательными за рулем.
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