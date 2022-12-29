Глава Минздрава Ростовской области прокомментировал ситуацию с выплатами медсестрам

Оказалось, дополнительные деньги медработникам выделили для выравнивания зарплат Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Ростовской области медсестры ЦГБ Каменска-Шахтинского оказались недовольны размером зарплат, которые они получили. Сотрудницы больницы заявили, что вместо ожидаемой премии к основной оплате им начислили всего 10 тысяч рублей.

При этом, по словам возмущенных медсестер, младший персонал - санитарки - получили «вполне неплохие деньги», до 80 тысяч рублей. Специалисты никак не могли понять, почему финансовая поддержка обошла их стороной. Сегодня, 29 декабря, эта ситуация получила огласку в СМИ.

После этого журналисты «КП - Ростов-на-Дону» обратились за комментарием в региональный Минздрав. Глава ведомства - Юрий Кобзев - лично прокомментировал произошедшее.

Прежде всего, министр подчеркнул, что речь идет не о каких-то доплатах или премиях, а именно о целевой субсидии от федерального правительства, которую выделили для выравнивания зарплат. Иными словами, дополнительными деньгами собирались поддержать именно санитарок, а доплата медсестрам не должна была радикально менять сумму оплаты труда.

- Здесь не идет речь о каких-то пособиях, каких-то стимулирующих выплатах, в этой терминологии и заложена суть ответа. Сейчас на территории Ростовской области, как и по всей России, была доведена целевая субсидия на выравнивание заработной платы по указам президента. У врачей и медсестер разница была небольшая, а вот по категории младшего персонала она оказалась значительной. Именно по этой категории работников и возникли вопросы, - отметил министр здравоохранения Ростовской области Юрий Кобзев.

Представитель Минздрава добавил, что подобные выяснения и недовольства возникают обычно из-за недопонимания между руководством и сотрудниками.

- Был главным врачом и могу сказать следующее: если руководитель все правильно разъясняет работникам, никто не удивляется, но если коммуникация не налажена, к сожалению, такие вопросы появляются, - резюмировал министр здравоохранения Ростовской области Юрий Кобзев.

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