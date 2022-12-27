Рост зарплат медиков в Ростовской области анонсировал глава донского Минздрава

Ожидаемый рост зависит от изменения среднего уровня заработной платы по региону Фото: Ксения Высотина

В Ростовской области глава донского Минздрава Юрий Кобзев анонсировал повышение зарплат сотрудникам больниц и других медучреждений. Это заявление чиновник сделал в ходе интервью - видео можно найти в группе VK министерства здравоохранения региона.

- С учетом того, что в Ростовской области вырос средний уровень заработной платы, соответственно, по всем категориям медицинских работников будет рост. Он не может не осуществляться, потому что есть указ, - подчеркнул Юрий Кобзев.

Министр добавил, что изменение зарплат предполагается на уровне в «200 % для врачей в среднем, а также в 100 % для младшего и среднего медицинского персонала».

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