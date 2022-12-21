За 9 месяцев зарплата аграриев в Ростовской области выросла на 21,4 процента

Первый замгубернатора Дона рассказал об итогах года в сфере АПК. Фото: ЗАХАРЧЕНКО Наталья

Средняя зарплата работников агропромышленного комплекса Ростовской области за девять месяцев 2022 года составил 40 тысяч рублей. Это на 21,4 процента больше аналогичного периода прошлого года. Об этом рассказал первый заместитель губернатора донского региона Виктор Гончаров в эфире радио «КП — Ростов-на-Дону».

Виктор Георгиевич сообщил о росте в производстве и переработке сельхозпродукции в области за 10 месяцев этого года по сравнению с предыдущим. Производство продукции сельского хозяйства выросло на 5 процентов, пищевой промышленности — на 11 процентов.

В 2022 году собран рекордный урожай зерновых культур — 15,3 млн тонн — на 9 процентов больше, чем в 2021-м. Увеличено производство масличных культур, картофеля, сахарной свеклы. Выросло производства мяса в живом весе — на 21,5 процента, яиц — на 22%, молока — на 0,4%.

- По итогам года ожидаем положительных итогов деятельности агропромышленного комплекса, - подытожил гость студии.

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