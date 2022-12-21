Первый замгубернатора Ростовской области Виктор Гончаров подвел итоги аграрного года на радио «КП - Ростов-на-Дону»

О самом важном в аграрной сфере поговорили с первым замгубернатора Дона. Фото: Ольга ГОПАЛО

В среду, 21 декабря, в студию радио «КП — Ростов-на-Дону» придет первый заместитель губернатора Ростовской области Виктор Гончаров. Передача с гостем студии стартует в 17.03 на волне 89,8 FM.

Во время эфира поговорим о кормильце нашего региона — сельском хозяйстве. О рекордных урожаях, тенденциях в развитии АПК, позициях донского региона в экспорте продукции, о перспективных инвестиционных проектах — реализованных и тех, которые планируется воплотить в ближайшее время. Отдельная тема — какую могут получить государственную поддержку наши аграрии, и становится ли привлекательнее жизнь на селе.

Включайте радио «Комсомольская правда — Ростов-на-Дону» в 17.03 на 89,8 FM, чтобы быть в курсе!

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