Власти: Ростовская область остается лидером по модернизации парка сельхозтехники

Регион обладает самым большим парком сельхозтехники в стране. Фото: сайт правительства РО

Аграрии Ростовской области с начала 2022 года приобрели более 3,6 тысячи спецмашин. Сейчас регион остается лидером по модернизации парка сельхозтехники, рассказал первый заместитель губернатора Виктор Гончаров.

- Регион обладает самым большим парком сельхозтехники в стране. Среднегодовые инвестиции в техническое обеспечение АПК региона составляет около 14 млрд рублей. За последние пять лет хозяйства области приобрели около трех тысяч комбайнов, пять тысяч тракторов и около 13,5 тысячи прочей сельхозтехники. Все это позволило обновить парк сельхозтехники более чем на 20%, - отметил Виктор Гончаров.

Такая техническая оснащенность отрасли помогает во время проведения полевых работ. Однако, по словам чиновника, необходимо продолжать обновление техники.

- Для того, чтобы современная сельхозтехника была более доступной, уже 13 лет действует губернаторская программа в виде субсидирования 20% стоимости приобретенных машин. В 2022 году на это направление господдержки из областной казны направили 530 млн рублей, что в 1,6 раза больше, чем в прошлом году, - рассказал Виктор Гончаров.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Вторую очередь зернового терминала Ростовского порта планируют запустить в июле 2023 года

Сейчас специалисты работают над увеличением объемов накопления грузов (подробности)