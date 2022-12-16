Вторую очередь зернового терминала Ростовского порта планируют запустить в июле 2023 года

Производительность объекта должна составить около 1 млн тонн грузов в год Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Ростовской области вторую очередь зернового терминала мощностью 1 млн тонн планируют запустить в июле 2023 года. Об этом сообщает издание «Город N» со ссылкой на директора Ростовского морского мультимодального порта Сергея Жабинского.

- Вторая очередь зернового терминала находится в стадии реализации. Сейчас ведутся работы по строительству силосного парка и по монтажу транспортного оборудования, - рассказал Сергей Жабинский.

Напомним, первую очередь терминала сдали еще в 2021 году. Сначала была создана вся необходимая инфраструктура, теперь же работают над увеличением объемов накопления зерна. В итоге производительность объекта должна составить около 1 млн тонн грузов в год. Только за одни сутки можно будет обрабатывать до 200 вагонов с товаром. Полностью на все два этапа работ планируют потратить 1,8 млрд рублей.

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