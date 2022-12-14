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НовостиЭкономика14 декабря 2022 12:46

В 2023 году расходы Ростова-на-Дону могут почти на миллиард рублей превысить доходы

Окончательно бюджет города должны утвердить 20 декабря
Ангелина СКИБА
Социальная сфера останется приоритетной для бюджетной политики донской столицы

Социальная сфера останется приоритетной для бюджетной политики донской столицы

Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

В Ростове-на-Дону обсудили проект бюджета на будущую трехлетку, то есть на плановый период с 2023 по 2025 годы. Об этом 14 декабря в своем телеграм-канале сообщил сити-менеджер Алексей Логвиненко.

- Доходы в 2023 году должны составить 52,5 млрд рублей. При этом собственные налоговые и неналоговые поступления будут достигать 21,2 млрд рублей с ростом к первоначально утвержденному бюджету 2022 года на 15,8 процентных пунктов, - сообщил Алексей Логвиненко.

По словам главы администрации, расходная часть городского бюджета на 2023 год сформирована в объеме 53,6 млрд рублей. Траты планируются в рамках 21 муниципальной программы, приоритетной останется социальная сфера.

- 37,1 млрд рублей - расходы социальной направленности. За счет этих средств окажут поддержку семьям с детьми, предоставят качественные муниципальные услуги, обновят материально-техническую базу учреждений образования, культуры и спорта. Бюджет развития на следующий год - 9,7 млрд рублей, - отметил Алексей Логвиненко.

Добавим, окончательно бюджет Ростова-на-Дону должны утвердить на заседании гордумы 20 декабря 2022 года.

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