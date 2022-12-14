В 2023 году расходы Ростова-на-Дону могут почти на миллиард рублей превысить доходы

Социальная сфера останется приоритетной для бюджетной политики донской столицы Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

В Ростове-на-Дону обсудили проект бюджета на будущую трехлетку, то есть на плановый период с 2023 по 2025 годы. Об этом 14 декабря в своем телеграм-канале сообщил сити-менеджер Алексей Логвиненко.

- Доходы в 2023 году должны составить 52,5 млрд рублей. При этом собственные налоговые и неналоговые поступления будут достигать 21,2 млрд рублей с ростом к первоначально утвержденному бюджету 2022 года на 15,8 процентных пунктов, - сообщил Алексей Логвиненко.

По словам главы администрации, расходная часть городского бюджета на 2023 год сформирована в объеме 53,6 млрд рублей. Траты планируются в рамках 21 муниципальной программы, приоритетной останется социальная сфера.

- 37,1 млрд рублей - расходы социальной направленности. За счет этих средств окажут поддержку семьям с детьми, предоставят качественные муниципальные услуги, обновят материально-техническую базу учреждений образования, культуры и спорта. Бюджет развития на следующий год - 9,7 млрд рублей, - отметил Алексей Логвиненко.

Добавим, окончательно бюджет Ростова-на-Дону должны утвердить на заседании гордумы 20 декабря 2022 года.

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