В Ростовской области пенсионер признался в убийстве жены, которую искали почти два месяца

Тело женщины обнаружили 15 июня. Фото: Наталия АНДРЕАССЕН

В Ростовской области мужчину заподозрили в убийстве бывшей жены. По версии следствия, он расправился с женщиной и сбросил ее тело в реку. «КП-Ростов-на-Дону» выяснил подробности происшествия.

63-летняя Людмила и 62-летний Николай были в браке много лет (имена изменены — прим. ред.) Дети выросли и стали жить отдельно, а сами супруги начали все чаще ругаться. Уже на пенсии они решили развестись. Правда, по словам источника, продолжали жить под одной крышей.

21 апреля Людмила пропала. В тот же день близкие обратились в полицию и в поисковый отряд. Волонтеры начали распространять по области ориентировки с приметами пенсионерки. Однако почти два месяца новостей о ее местоположении не было.

15 июня рыбак заметил тело Людмилы в реке Северский Донец. Причем главным подозреваем оказался ее муж — Николая увезли на допрос.

Как рассказали «КП-Ростов-на-Дону» в прокуратуре Донецка, задержанный уже дал признательные показания. По его словам, в тот день у него с супругой возник конфликт. В какой-то момент Николай толкнул Людмилу: женщина сильно ударилась и скончалась.

По версии правоохранителей, после происшествия подозреваемый погрузил тело жены в автомобиль и отвез к обрыву. Здесь он сбросил покойную в реку.

В прокуратуре сообщили, что по факту обнаружения тела женщины возбуждено уголовное дело по статье «Убийство». В качестве подозреваемого привлечен ее бывший супруг.

— Материалы дела переданы в суд для решения вопроса об избрании меры пресечения, — добавили в ведомстве.

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