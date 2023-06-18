«Ученики плакали, а мы были в растерянности»: коллеги рассказали о преподавателе, погибшей в ДТП в Ростовской области

С педагогом простились 15 июня. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

В Ростовской области в ДТП погибла известный учитель из Азова Светлана Астахова. Более 30 лет она руководила клубом английского языка в Доме детского творчества и объединением преподавателей допобразования. С женщиной простились 15 июня. На похороны пришли десятки ее коллег, учеников и их родителей.

Коллега педагога из азовского ДДТ Ирина Пархоменко рассказала «КП-Ростов-на-Дону» о жизни Светланы Астаховой и трагедии.

«ЕЕ ЛЮБИЛИ И УЧЕНИКИ, И КОЛЛЕГИ»

Светлана Астахова переехала в Азов из Тамбова в 80-е годы. Сначала работала в школе №13 учителем английского и завучем — заместителем директора по воспитательной работе.

— Я училась в этой школе, когда там работала Светлана Дмитриевна. До сих пор помню о ее родительских всеобучах. Моя мама всегда на них ходила, не пропускала. Им рассказывали, как общаться с детьми, это было интересно и полезно, — говорит Ирина Пархоменко.

В начале 90-х преподаватель начала работать в городском Доме детского творчества. Здесь она трудилась методистом и учителем языкового клуба. Параллельно руководила азовским объединением преподавателей дополнительного образования. Организовала для педагогов клуб единомышленников «Пеликан».

— Если она что-то делала, то отдавала себя этому занятию на сто процентов. Ко всему подходила творчески. Можно было прийти к ней за помощью, советом — она всегда делилась опытом. Ее любили и ученики, и другие педагоги.

По словам коллеги, несмотря на возраст, Светлана Дмитриевна была очень энергичной. Не собиралась бросать работу. Напротив, часто устраивала для детей мероприятия. А еще любила путешествовать.

11 июня женщина отправилась с сыном и дочерью в Тамбов. Рассказывала знакомым, что хочет провести на родине выходные. В тот же день Ирина Пархоменко узнала, что коллега и наставник скончалась.

«С НЕЙ УШЛА ЭПОХА»

Женщина и ее дети попали в аварию на трассе М-4 «Дон» в Миллеровском районе. Светлана Дмитриевна скончалась на месте, сын и дочь получили серьезные травмы. Пострадавших госпитализировали — они все еще находятся в больнице.

— Со Светланой Дмитриевной мы простились 15 июня. Пришли дети, родители, коллеги — не только из ДДТ, но и с прошлой работы. Ученики плакали. Наш коллектив был в растерянности. И до сих пор в это не можем поверить. Для нас это большое горе. С ней ушла целая эпоха.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Скончался известный ростовский хирург-онколог Вадим Касаткин

С медиком простились 27 мая. (Подробности)