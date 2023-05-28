Скончался известный ростовский хирург-онколог Вадим Касаткин

Хирург скончался на 78-м году жизни. Фото: Алексей ОВЧИННИКОВ

В Ростове скончался заслуженный врач России, хирург-онколог Вадим Касаткин. Известный медик умер на 78-м году жизни.

Вадим Федорович окончил лечебно-профилактический факультет Ростовского медицинского института. После окончания вуза несколько лет проходил службу на флоте, во время которой получил специализацию хирурга. После армии поступил в ординатуру и остался работать в мединституте. В 1987 году стал заведующим отделением Ростовского научно-исследовательского онкоинститута. Врач выполнял операции наивысшей хирургической сложности. Он создал пищевое отделение на базе онкоинститута и научную школу по подготовке врачебных кадров.

Похороны Вадима Касаткина прошли 27 мая на Северном кладбище.

«КП-Ростов-на-Дону» выражает соболезнования родным и близким врача.

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