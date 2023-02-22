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НовостиОбщество22 февраля 2023 8:20

В Ростове при родах погибла детский нейрохирург

По предварительным данным, во время родов у женщины произошло кровотечение
Михаил СТРИЖЕВ
Спасти роженицу не удалось.

Спасти роженицу не удалось.

Фото: Алексей ОВЧИННИКОВ

В Ростове-на-Дону при родах скончалась детский нейрохирург. Об этом сообщили друзья и коллеги погибшей.

По словам близких, у женщины произошло кровотечение. Врачи провели реанимационные мероприятия, но спасти роженицу не удалось. Ребенок остался жив.

Известно, что ростовчанка с отличием окончила медицинский университет, училась в ординатуре на кафедре неврологии и нейрохирургии. Она работала в государственных медучреждениях Ростова и Батайска, в последние годы принимала пациентов и в частных клиниках.

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