На будущей неделе установится жара, а дожди сильно беспокоить не будут. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Погода в Ростове-на-Дону на неделю 19-23 июня обещает летнюю жару и не с мощными тропическими ливнями, которые превращаются для города в катастрофу, а с кратковременными дождями, но непременно с грозами. Рассказываем подробно о прогнозе от Ростовского гидрометцентра.

В Ростове-на-Дону в понедельник, 19 июня, ожидается переменная облачность, ветер восточный и северо-восточный 7-12 метров в секунду. Температура воздуха днем +27-29 градусов.

Во вторник, 20 июня, обойдется без существенных осадков. Ветер восточный и северо-восточный с переходом на северо-западный 5-10 метров в секунду. Температура воздуха ночью +14-16, днем +27-29 градусов.

В среду, 21 июня, ночью без существенных осадков, днем кратковременный дождь, гроза. Ветер северо-западный и западный 5-10 метров в секунду, при грозе с порывами до 12-14 метров в секунду. Температура воздуха ночью +15-17, днем +26-28 градусов.

В четверг, 22 июня, также ожидается кратковременный дождь с грозой, ветер до 5-10 метров в секунду с порывами до 12-14 метров в секунду, температура воздуха +14 ночью и +26 днем.

В пятницу, 23 июня будет преимущественно малооблачно, ветер 5-10 метров в секунду, температура воздуха ночью +18, днем до +28.

По Ростовской области в понедельник ожидается облачная погода без осадков. Ветер северо-восточный и северный 7-12 метров в секунду. Температура воздуха днем +22-27, по югу до +31. Местами в Приазовье сохраняется высокая пожароопасность четвертого класса.

Во вторник во второй половине дня и вечером в отдельных районах небольшой дождь, гроза, в остальное время без существенных осадков. Ветер восточный и северо-восточный с переходом на северо-западный 5-10 метров в секунду, при грозе порывы 12-14 метров в секунду. Температура воздуха ночью +14-19, по северу и востоку до 8, днем +25-30.

В среду ночью в отдельных районах небольшой и умеренный дождь, гроза, днем кратковременный дождь, местами сильный дождь, гроза. Ветер северо-западный и западный 5-10 метров в секунду, при грозе порывы 15-17 метров в секунду. Температура воздуха ночью +15-20 градусов, по северу до 10, днем +19-24, местами до 29, по югу и востоку до +32.

В четверг и пятницу ожидается преимущественно малооблачная погода с ветром 5-10 метров в секунду. Температура воздуха ночью +15-18 градусов ночью и +28-30 днем.

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