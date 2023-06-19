На трассе М-4 «Дон» в Ростовской области столкнулись шесть автомобилей, пострадал один человек

Предварительно, один из водителей не соблюдал безопасную дистанцию. Фото: отдел пропаганды ГИБДД по области.

В Ростовской области на трассе М-4 «Дон» столкнулись шесть автомобилей. Происшествие случилось в Аксайском районе 19 июня около 12 часов.

По предварительной информации, 58-летнипй водитель машины Shacman не выдержал безопасную дистанцию и врезался в Kia. После этого по цепочке столкнулись Volkswagen, две иномарки Hyundai и еще одна Kia.

В ДТП пострадал один человек — 49-летняя пассажирка Hyundai.

На месте работают сотрудники ГИБДД. Фото: Отдел пропаганды ГИБДД по области.

— Устанавливаются причины и условия, спровоцировавшие аварийно-опасную ситуацию. По результатам проверки будет принято решение в соответствии с законодательством, — прокомментировали в донском управлении МВД.

Затруднено движение в сторону Ростова. Фото: yandex.ru/maps.

По словам очевидцев, в районе аварии образовалась пробка. Согласно данным сервиса «Яндекс.Карты», затор растянулся от 1052-го до 1053-го километра в Большелогском сельском поселении. Проезд затруднен по полосе в сторону Ростова-на-Дону.

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