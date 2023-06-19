Под Ростовом на М-4 после массовой аварии пострадала 49-летняя женщина

Авария произошла около полудня на территории Аксайского района Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

В Ростовской области в массовом ДТП на трассе М-4 «Дон» пострадала 49-летняя пассажирка Hyundai. Об этом сегодня, 19 июня, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по региону.

Авария произошла около полудня на территории Аксайского района, под Ростовом-на-Дону. Предварительно, 58-летний водитель грузовика Shacman не выдержал безопасную дистанцию и врезался в иномарку Kia. После этого произошло столкновение Hyundai, Volkswagen, Hyundai и Kia. Всего в ДТП попали 6 машин.

- Обстоятельства случившегося проясняют сотрудники Госавтоинспекции, полиция проводит проверку, - рассказали в пресс-службе донского главка МВД.

Добавим, после аварии на участке М-4 «Дон» собрался внушительный затор. Ситуацию с проездом, судя по данным сервиса «Яндекс. Карты», также осложнили дорожные работы.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Новочеркасске молодой человек с наркотиками и спиртом ударил ножом сотрудника колонии

До этого у подозреваемого и его товарища нашли запрещенную «посылку» (подробности)