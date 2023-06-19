В Новочеркасске молодой человек с наркотиками и спиртом ударил ножом сотрудника колонии

Задержанным теперь грозит уголовное наказание Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Новочеркасске при задержании преступника сотрудник колонии получил ножом в грудь. После этого потребовалась помощь медиков, сейчас пострадавший в удовлетворительном состоянии, сообщили в группе VK ГУФСИН России по Ростовской области.

Нападение произошло ночью 17 июня. После полуночи около колонии № 14 поймали двоих подозрительных молодых людей 20 и 21 года. Во время обыска у них нашли три свертка с травой (предположительно, наркотической) и семь бутылок со спиртосодержащей жидкостью. Эту «посылку», по всей видимости, собирались перебросить на режимную территорию.

При задержании один из парней начал сопротивляться и с ножом бросился на сотрудника в форме. Теперь хулиганам грозит уголовное наказание.

- В действиях подозреваемых есть признаки преступлений, которые можно квалифицировать по статье 228.1 УК РФ («Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств») и по части 2 статьи 318 УК РФ («Применение насилия, опасного для жизни или здоровья, в отношении представителя власти»), - отметили в ГУФСИН.

Теперь подозрения в отношении задержанных рассмотрят представители Следкома.

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