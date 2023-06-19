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НовостиПроисшествия19 июня 2023 12:16

Под Ростовом на М-4 «Дон» произошло массовое ДТП с участием 6 автомобилей

Сейчас на месте работают сотрудники Госавтоинспекции, полиция проводит проверку
Ангелина СКИБА
В аварии пострадала 49-летняя пассажирка автомобиля одной из машин

В аварии пострадала 49-летняя пассажирка автомобиля одной из машин

Фото: Сергей ГАПОН

Сегодня, 19 июня, на трассе М-4 под Ростовом-на-Дону произошло массовое ДТП с участием 6 автомобилей. Сейчас правоохранители выясняют обстоятельства случившегося, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Ростовской области.

Предварительно, около 12:10 на территории Аксайского района 58-летний водитель грузовика Shacman не выдержал безопасную дистанцию и врезался в иномарку Kia. После этого произошло столкновение Hyundai, Volkswagen, Hyundai и Kia.

В аварии пострадала 49-летняя пассажирка автомобиля Hyundai.

- Сейчас на месте работают сотрудники Госавтоинспекции, полиция проводит проверку. Устанавливаются причины, спровоцировавшие ситуацию, - рассказали в пресс-службе донского главка МВД.

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