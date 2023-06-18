В Ростове Дед мороз проехался на моноколесе на Зеленый остров

Также мужчину видели в центре города. Фото: Людмила КУЗЬМИНА

В Ростове очевидцы засняли Деда мороза, ехавшего на моноколесе на Зеленый остров. Снимки с ним выложили в соцсети.

Местных жителей в середине июня удивил новогодний сказочный персонаж. В комментариях некоторые предположили, судя по прохладной погоде, что он никуда и не уходил.

В руке у мужчины была небольшая елка. В таком же наряде его видели и в центре города.

Напомним, что власти города в этом году не стали открывать пляж на Зеленом острове. Произошло это из-за того, что подрядчик не успел его привести в порядок.

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