Под Ростовом-на-Дону в районе массового ДТП собрался дорожный затор

Сейчас на месте работают сотрудники Госавтоинспекции. Фото: сервис «Яндекс. Карты»

Днем 19 июня в Ростовской области на трассе М-4 «Дон», в районе массового ДТП с участием 6 машин, образовался дорожный затор. Об этом можно судить по данным сервиса «Яндекс. Карты».

Сложности с проездом наблюдаются под Ростовом-на-Дону на территории Аксайского района. Пробка растянулась примерно от улицы Юрия Канищева до хутора Степного и поселка Рассвет. Видно, что в двух местах на указанном отрезке пути также ведутся дорожные работы. Сама авария произошла на 1052 км трассы М-4.

Предварительно, около 12:10 58-летний водитель грузовика Shacman не выдержал безопасную дистанцию и врезался в иномарку Kia. После этого произошло столкновение еще нескольких автомобилей: Hyundai, Volkswagen, Hyundai, Kia.

В аварии пострадала 49-летняя пассажирка автомобиля Hyundai. Сейчас на месте работают сотрудники Госавтоинспекции, полиция проводит проверку.

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