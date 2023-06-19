«Хочешь — воспитывай сам»: после ухода жены мужчина с ампутированной ногой в одиночку растит сына с аутизмом

Мать ушла из семьи, когда Саше было 4 года. Фото героя публикации.

Евгений Огородник – удивительный отец. Мужчина с ампутированной ногой в одиночку воспитывает ребенка с аутизмом, отдавая ему все время и силы. Отец и сын из ДНР приехали в Ростов, чтобы получить российский паспорт. А здесь их сразу взяли под свое крыло ростовские волонтеры.

Евгений рассказал «КП-Ростов-на-Дону», как его жизнь навсегда изменила травма и каково быть отцом особенного ребенка.

НОГУ РАЗДРОБИЛА ЦИСТЕРНА

Евгений лишился ноги в 27 лет в результате производственной травмы.

- По профессии я — учитель химии и биологии, но в тяжелые 90-е прожить на зарплату школьного педагога было сложно. Устроился на завод маляром: красил железнодорожные цистерны, - рассказывает мужчина.

Беда случилась во время конвейерной сборки вагона в цеху. Пожилая сотрудница забыла дать гудок, предупреждающий маляров о выезде цистерны из грунтовочной камеры. Евгений не успел отскочить — цистерна наехала ему на ногу.

Евгений лишился конечности из-за производственной травмы. Фото: Мария ГИЧЕНКО

Рабочие откатили вагон по рельсам и наложили жгут на раздробленную ногу товарища… На «скорой» Евгения доставили в больницу. Он был в полубессознательном состоянии — потерял много крови.

- Во время первой операции меня просто спасали. Позже выполнили реампутацию, чтобы подготовить культю для протезирования, - вспоминает бывший рабочий.

ЖИЗНЬ С ПРОТЕЗОМ

Спустя год Евгений встал на протез. Трудиться на заводе больше не мог, пришлось искать другие источники дохода. Стал ремонтировать компьютеры. Позже занялся изготовлением очков — купил диоптиметр, станок для обточки линз. А еще — научился водить машину с ручным управлением.

- Поначалу я стеснялся протеза, но потом преодолел робость и даже начал знакомиться с женщинами в социальных сетях. С одной из них мы стали жить гражданским браком, - продолжает собеседник.

У избранницы была дочь от другого мужчины, но ее воспитывал отец. Тогда Евгений не придал этому большого значения. А когда узнал, что сам станет папой, – был на седьмом небе от счастья. Он готовился к появлению малыша со всей ответственностью, с жадностью читая статьи о развитии и воспитании детей. Однако рождение сына не сблизило, а, наоборот, отдалило супругов друг от друга. Они постоянно ссорились из-за ребенка.

Вся забота о мальчике легла на плечи отца. Фото героя публикации.

- Вместо того, чтобы погулять с сыном на свежем воздухе, жена пропадала в соцсетях. В итоге мы с Сашей шли на улицу сами, - рассказывает особенный папа.

Во время очередной перепалки женщина заявила: «Хочешь – воспитывай сам». Собрала вещи и ушла.

Мальчику тогда было четыре года, и он нуждался в особенной родительской заботе. Врачи диагностировали у ребенка задержку речевого развития и аутизм. Евгений возил сына в клинику в Днепропетровске, где Саша проходил курсы лечения.

Первое время мужчине помогала его мама — бабушка Саши. Когда ее не стало, забота о шестилетнем мальчике целиком легла на плечи отца-инвалида.

Стараниями Евгения сын пошел в обычную школу, но осваивает программу индивидуально. Папа и сам много с ним занимается, придумывает собственные методы обучения счету и чтению.

- Саша почти не разговаривает. Часто произносит только первую букву слова. Но если я настойчиво попрошу, то скажет его полностью, - говорит Евгений.

Саша пошел в обычную школу, но осваивает программу индивидуально. Фото героя публикации.

ПРОСНУЛИСЬ ОТ КАНОНАДЫ

Ради сына Евгений решил помириться с женой, хотел, чтобы мальчик рос в полной семье. Вот только когда мама приехала, семилетний Саша ее не узнал. А вскоре папа с сыном снова остались одни: женщина уехала лечить зубы в родной город, а потом – работать горничной в одном из отелей Болгарии.

- 24 февраля мы проснулись от канонады, которая продолжалась полторы недели. Некоторые дома зацепило, но почти весь поселок уцелел – он находится в шести километрах от Волновахи, - вспоминает собеседник.

В начале марта Саша сильно отравился. Встревоженный отец под обстрелами повез его в фельдшерско-акушерский пункт.

- Бензина в баке почти не осталось, заправки разбиты… Мне еле хватило топлива, чтобы доехать до медиков, - продолжает собеседник. – К тому времени ФАП превратился в госпиталь, где лечились мирные жители и военные. Сына положили под капельницу.

Саша поправился, но семью ждали другие испытания. В доме пропало электричество, потом газ.

- Комнатный термометр показывал семь градусов выше нуля. Мы с сыном жили в бане, топили печь дровами. В конце концов, уехали пожить к моей сестре в Москву. Когда наладилось газоснабжение – вернулись, - рассказывает Евгений.

В донскую столицу житель Волновахского района приехал, чтобы получить российский паспорт и водительское удостоверение. По словам Евгения, здесь это проще сделать, чем в Волновахе. Заодно, мужчина хотел, чтобы Саша развеялся и посмотрел город.

Сейчас маленькая семья - в Ростове. Фото героя публикации.

Маленькой семье стали помогать в православной службе помощи при социальном отделе Ростовской епархии. Волонтеры говорят, что Евгений отлично справляется с воспитанием. Но растить в одиночку особенного ребенка тяжело даже здоровому родителю, что уж говорить о человеке с инвалидностью. Поэтому теперь мужчина может положиться на чью-то помощь, получить продукты или одежду, средства реабилитации, да и просто услышать теплые слова.

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