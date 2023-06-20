В Ростове водитель электросамоката сбил пенсионерку и уехал, женщина получила переломы обеих рук

Фото для иллюстрации. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Ростове водитель электросамоката сбил 63-летнюю женщину на тротуаре. Происшествие случилось около 12 часов 15 июня на улице Каяни. После столкновения мужчина скрылся, а пенсионерку доставили в больницу с переломами. Об этом «КП-Ростов-на-Дону» рассказала дочь пострадавшей Лиана Птуха.

По словам Лианы, ее мать Арменуи Макарян вышла из парка и пошла по тротуару. В этот момент на нее внезапно налетел самокатчик.

Момент удара записала камера наблюдения. На кадрах видно, как водитель электротранспорта на высокой скорости едет прямо на женщину и сбивает.

— После этого он даже не остановился — просто ехал. Слава Богу, рядом оказались очевидцы. Люди помогли маме встать, завели в ближайший офис, оказали первую помощь. Позвонил родственникам, в «скорую».

Женщину госпитализировали. Кроме многочисленных ушибов и ссадин у нее диагностировали переломы правой и левой кисти. Теперь без помощи близких она не может даже попить воды.

БОЯТСЯ, ЧТО ВИНОВНЫЙ УЙДЕТ ОТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ

Родственники пострадавшей обратились в полицию, но новостей так и не получили. Они также связались с компанией по прокату самокатов, но ее представители поспешили откреститься от инцидента.

— Мама запомнила марку и цвет — в городе такая компания одна. Ее представители сказали, что в то время и в том месте не было их самокатов. На видео с камеры трудно различить, как выглядел транспорт.

Лиана переживает, что виновный в инциденте уйдет от ответственности.

— Хочется, чтобы он понес законное наказание. Ведь он даже не попытался помочь. Человечности в людях осталось слишком мало.

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