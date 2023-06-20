Начальник гидрометцентра рассказала, когда наступят самые жаркие дни лета в Ростовской области

В отдельные дни в июле и августе температура воздуха может достигать 37-39 градусов. Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Ростовской области самыми жаркими месяцами станут июль и август. Прогноз на три летних месяца сообщила «КП-Ростов-на-Дону» начальник Ростовского гидрометцентра Елена Назарова.

Синоптик отметила, что в целом по области до конца лета температурный режим ожидается в пределах нормы. Лишь в августе в западной части региона показатели будут выше нормы.

В последнюю декаду июня в регионе прогнозируют небольшое количество осадков — в пределах нормы.

— Дневная температура воздуха до конца месяца — +24 - 29 градусов. Лишь к концу месяца в третьей декаде в отдельных районах она может повышаться до +32 градусов, — отметила Елена Николаевна.

В июле также ожидаются небольшие дожди с грозами. При этом возможны град и шквалистый ветер. Ночью температура будет колебаться от +17 до +24 градусов, днем — от +29 до +34 градусов.

Самыми жаркими месяцами будут июль и август. В некоторые дни температура может достигнуть +37 - +39 градусов.

В августе будет засушливо и жарко. При этом в начале и конце месяца могут быть кратковременные дожди с грозами. Средняя температура днем будет колебаться от +25 до +30 градусов

— В первой половине августа максимальная температура воздуха может повышаться до +35 - +39 градусов, — подчеркнула Елена Назарова.

Напомним, ранее в эфире радио «КП — Ростов-на-Дону» на 89,8 FM климатолог Александр Иошпа рассказал, как за последние сто лет средняя температура воздуха увеличилась в Ростове на 2,5 градуса, и назвал причины этого процесса.

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