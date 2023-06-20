В Ростовской области женщина обвинила знакомого в изнасиловании, чтобы скрыть измену от своего парня

Женщина пришла в полицию ночью и сообщила об изнасиловании. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Ростовской области жительница Зимовниковского района обвинила знакомого в преступлении, но в итоге сама оказалась на скамье подсудимых. По данным районного суда, женщина заявила об изнасиловании, которого не было.

По словам источника, Анастасия потеряла мужа и осталась одна с двумя детьми (все имена изменены — прим.ред.) Правда через некоторое время после трагедии у женщины появились новые отношения — с одним из жителей поселка Романом.

Казалось, что у пары все хорошо, но идиллия продолжалась недолго. Анастасию привлек другой мужчина — между ними случился интим. Правда почти сразу женщина об измене пожалела — завершать отношения с Романом она не хотела. Она стала переживать, что мужчина обо всем узнает — слухи в маленьком поселке разносятся быстро. Тогда она решила опередить события и придумала свою «версию».

По версии следствия, ночью 1 марта Анастасия пришла в местный отдел полиции. Женщина утверждала, что ее изнасиловал знакомый. Сотрудники предупредили ее об ответственности за ложные показания и зарегистрировали обращение.

Позже дежурный следователь начал проверку и выяснил, что преступления не было. Интимная близость произошла по обоюдному согласию. В возбуждении дела было отказано, а сама заявительница попала под суд. В отношении женщины возбудили уголовное дело о ложном доносе.

На суде Анастасия раскаялась. Причем сам пострадавший, которого оклеветали, принял извинения и претензий не имел.

Подсудимую признали виновной. Ей назначили наказание в виде штрафа размером 30 тысяч рублей.

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