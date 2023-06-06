В Ростовской области 21-летняя девушка обвинила в изнасиловании двух друзей, которые не захотели с ней серьезных отношений

Девушка обратилась в полицию якобы спустя два дня после совершенного преступления. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Ростовской области жительница Неклиновского района предстанет перед судом за ложный донос. По версии правоохранителей, она оклеветала двоих приятелей, сообщил региональный следком.

Источник «КП-Ростов-на-Дону» рассказал, что девушка обвинила двух друзей в изнасиловании. Выяснили, что известно о деле.

21-летняя Елена (все имена изменены — прим. Ред.) как-то в одной из компаний познакомилась со сверстниками — Николаем и Иваном.

УЕХАЛИ И НЕ ПОРОЩАЛИСЬ

По данным источника, 21-летняя Елена (все имена изменены — прим. ред.) познакомилась со сверстниками Николаем и Иваном в одной из компаний. Оба парня показались ей привлекательными. Впрочем, симпатичная девушка приглянулась и им.

Какое-то время все трое просто дружили. А потом, как позже расскажет Елена, между ней и Николаем вспыхнула искра и произошла интимная связь. Но на этом все и закончилось. Девушка, по всей видимости, мечтала об отношениях, а Николай ограничился встречей на одну ночь.

Тогда внимание дончанки переключилось на его приятеля. Но и с Иваном все произошло по тому же сценарию, что с Николаем.

После одной ночи он перестал выходить на связь. А позже оба друга и вовсе уехали из города, даже не попрощавшись со своей пассией.

РЕШИЛА ОТОМСТИТЬ

Все это время обида и задетое самолюбие не давали Елене покоя. Она пошла в полицию и написала заявление о том, что друзья ее изнасиловали.

Правда, говорит источник издания, уже на этом этапе оперативники обратили внимание на несостыковки.

Со слов девушки, само изнасилование якобы произошло три месяца назад.

- Обычно жертвы преступлений сексуального характера сразу же обращаются в полицию, а не ждут столько времени, - говорит источник издания.

Первый же опрос друзей показал, что девушка все выдумала.

У мужчин оказалось железное алиби. А на девушку завели уголовное дело.

- Оно было возбуждено по статье «Заведомо ложный донос о совершении тяжкого преступления. Прокурор Неклиновского района утвердил обвинительное заключение, вскоре материалы уголовного дела будут переданы в суд для рассмотрения по существу, - прокомментировал заместитель прокурора Неклиновского района Остап Петренко.

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