В Ростовской области путана обвинила четверых клиентов в изнасиловании

Жительница Ростовской области из мести обвинила знакомых в изнасиловании Фото: Евгения ГУСЕВА

В Ростовской области жительница Азовского района заявила о групповом изнасиловании. Правда во время следствия вопросы возникли к самой женщине, а позже в отношении нее возбудили уголовное дело.

По данным источника «КП-Ростов-на-Дону», 28-летняя Наталья (имя изменено – прим. ред.) за деньги встречалась с мужчинами. Эту деятельность она без проблем совмещала с материнством и замужеством. Собеседник издания пояснил, что клиентов женщина находила через соцсети, однако последнее «свидание» пошло не по плану.

ПОТРЕБОВАЛИ ДЕНЬГИ ОБРАТНО

Как рассказал источник, четверо друзей коротали время за алкоголем. В какой-то момент они поняли, что для настоящего веселья им не хватает женского общества. В соцсетях нашли страницу Натальи, немного поболтали с ней онлайн и пригласили к себе на ужин.

Женщина тут же обозначила условия встречи, пояснив, что приедет в обмен на материальное вознаграждение. Приятели согласились, и уже через час Наталья была у них.

Интимные услуги женщина оказала двоим друзьям. За два часа ей заплатили четыре тысячи рублей: часть – наличными, часть – переводом. Однако позже приятели решили, что переплатили.

- Они начали требовать часть денег обратно, объясняя это тем, что Наталья, якобы, не оправдала их ожиданий, - добавил источник.

РЕШИЛА ОТОМСТИТЬ

Женщине ничего не оставалось, как вернуть половину заработанного. Домой она отправилась с двумя тысячами в кармане и с большой обидой в сердце. По пути быстро созрел план мести.

Наталья поменяла маршрут и вместо дома поехала в ближайший отдел полиции. Там она написала заявление о том, что стала жертвой группового изнасилования. «Под раздачу» попали даже те, кому она не оказывала интимные услуги.

- В заявлении о преступлении, якобы совершенном в отношении нее, женщина указала четырех подозреваемых, - уточнил собеседник издания.

Эту же историю она рассказала и в следственном комитете. То, что слова об изнасиловании были ложью, быстро выяснилось во время проверки.

В результате Наталья сама стала фигуранткой уголовного дела

- В отношении подозреваемой возбудили уголовное дело по статье «Заведомо ложный донос о совершении преступления, соединенный с обвинением лица в совершении тяжкого преступления», - прокомментировал старший помощник Азовского межрайонного прокурора Сергей Мрыхин.

ПОСЛЕДСТВИЯ ОБМАНА

Наталья уже предстала перед судом.

- В суде она признала вину и раскаялась в содеянном. Также она сообщила суду о своем активном способствовании раскрытию и расследованию преступления, изложив правоохранительным органам подробные детали совершения преступления и участвуя в проверке показаний на месте, - добавил Сергей Мрыхин.

К слову, оказалось, что женщина уже не первый раз пишет в полицию ложные заявления.

Так, пару лет назад она вместе со знакомыми гуляла до поздней ночи. Дома муж стал задавать резонные вопросы на тему того, где была супруга. Наталья не придумала ничего лучше, как рассказать мужчине, что ее похитили, накинув мешок на голову и затащив в машину.

Взволнованный супруг заставил жену написать заявление в полицию. Но ложь быстро всплыла.

Тогда женщина отделалась штрафом в размере восемь тысяч рублей и вымолила прощение и мужа.

В этот раз последствия вранья оказались более серьезными. Муж ушел от нее, а суд приговорил женщину к одному году лишения свободы условно с испытательным сроком в два года.

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