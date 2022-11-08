В Калмыкии женщину будут судить по обвинению в ложном доносе об изнасиловании

"Жертва" теперь сама окажется на скамье подсудимых. Фото: Евгения ГУСЕВА

Жертвам изнасилований нелегко прийти в полицию и рассказать о пережитом. Но важно, чтобы преступник ответил по заслугам, а люди знали, что такой страшный поступок не останется безнаказанным. Однако что делать, если жертва и преступник меняются местами?

Жительница Элисты пришла в полицию как жертва тяжкого преступления, а теперь сама проходит в уголовном деле как обвиняемая. Подробности скандального дела «КП — Ростов-на-Дону» узнала у собственного источника в правоохранительных органах региона.

НАПИСАЛА ЗАЯВЛЕНИЕ

Жаркий июль в Элисте. В кабинете следователя — молодая женщина. 24-летняя элистинка рассказывает, как на нее напал 40-летний мужчина, тоже местный житель. Изнасиловал. И вот она теперь здесь, пытается добиться справедливости.

Чем дальше следователи углублялись в дело, опрашивая свидетелей и сравнивая показания, тем больше вопросов появлялось не к мужчине, который, по словам потерпевшей, надругался над ней, а к самой женщине.

По словам женщины, над ней надругался 40-летний мужчина. Фото: Елена ВАХРУШЕВА (КП-Ярославль)

За комментарием мы обратились в пресс-службу Следственного управления СК по Республике Калмыкия.

- По версии следствия, женщина, находясь в служебном кабинете следственного отдела по Элисте, написала заявление о совершенном в отношении нее тяжком преступлении, сведения в котором были ложными для того, чтобы ввести правоохранительные органы в заблуждение, - рассказали в следкоме Калмыкии.

БЫЛА ЖЕРТВА, ТЕПЕРЬ - ОБВИНЯЕМАЯ

При этом элистинка была предупреждена, что за дачу ложных показаний, ее ждет уголовная ответственность. Но все равно сделала заведомо ложный донос.

Тогда было возбуждено уголовное дело в отношении самой 24-летней женщины по статье «Заведомо ложный донос о совершении преступления, соединенный с обвинением лица в совершении тяжкого преступления».

- Следствием собрана достаточная доказательственная база, обвиняемая вину признала, в содеянном раскаялась, - добавили в СК. - Расследование завершено, уголовное дело с обвинительным заключением прокурора направлено в суд.

Если в суде будет доказана вина женщины, за такое преступление самое малое грозит штраф от 100 до 300 тысяч рублей, а самое суровое наказание — лишение свободы до трех лет.

Напомним, это не первый случай ложного доноса об изнасиловании в регионе в этом году. Так, в мае на таком же преступлении поймали 38-летнюю жительницу Калмыкии. Когда ей предъявили все доказательства вины, женщина во всем созналась и раскаялась.

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