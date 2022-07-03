На ложном доносе за изнасилование поймали жительницу Калмыкии

Следователи проверили показания женщины и подтверждения им не нашли. Фото: Евгения ГУСЕВА

В Калмыкии 38-летняя женщина обвиняется в ложном доносе об изнасиловании. Об этом сообщает пресс-служба Следственного управления СК по региону.

- Она обвиняется в совершении преступления по части 2 статьи 306 Уголовного кодекса — заведомо ложный донос о совершении преступления, соединенный с обвинением лица в совершении тяжкого преступления, - уточнили в следкоме.

По версии следствия, 17 мая этого года женщина пришла в полицию и, несмотря на предупреждение об ответственности за дачу ложного доноса, она написала заявление, где сообщила заведомо ложные сведения об изнасиловании - тяжком преступлении. В ходе проверки ее доводы подтверждения не нашли, и в возбуждении уголовного дела было отказано.

- После предъявления следователями доказательств обвиняемая признала свою вину и раскаялась, - добавили в пресс-службе. - Теперь уголовное дело с обвинительным заключением передано в прокуратуру.

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