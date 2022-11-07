По обвинению в убийстве годовалого ребенка топором под суд пойдет житель Калмыкии

То, что правоохранители увидели на месте преступления, забыть невозможно. Фото: СУ СК по Республике Калмыкия

Это преступление жители Калмыкии, должно быть, не забудут никогда. В конце июня этого года годовалый ребенок был убит топором, и его никто не защитил от беды, хотя рядом была мама.

Больше четырех месяцев правоохранители собирали информацию по крупицам, и вот расследование завершено. Обвиняемым по делу проходит 50-летний мужчина. Что произошло в тот день, когда мальчик заплакал в последний раз, - рассказали в пресс-службе Следственного управления СК по Республике Калмыкия.

РАЗДРАЖАЛ ДЕТСКИЙ ПЛАЧ

Все произошло 30 июня, примерно в половину четвертого дня. В последний миг жизни крохи с ним рядом была мама и чужой пьяный мужчина...

По версии следствия, 36-летняя женщина с годовалым сынишкой пришла в гости к 50-летнему жителю Элисты. На фото следкома с места преступления видно: что жилье оставляло желать лучшего и особого порядка там не наблюдалось. Страшный матрас допотопных времен, выцветшие обои...

Мужчина и женщина выпивали, и в какой-то момент хмель дал в голову, гостья отключилась. Вместе с ней в комнате был и сынок. Мужчина же, несмотря на выпитое, не уснул. И, видимо, уж очень извел его детский плач. Так, что в какой-то момент хозяин схватил топор и ударил им кроху. Удар пришелся по голове и туловищу. Шансов выжить у ребенка не было — мальчик скончался на месте.

Следователи считают, что мама с ребенком пришла в гости, где кроха и погиб. Фото: ГУ МВД по Республике Калмыкия

РЕБЕНОК, МАМА И ТОПОР — НА МЕСТЕ

О случившемся в полиции узнали через три часа, рассказали в тот же день в пресс-службе МВД по Республике Калмыкия. Кто-то позвонил в дежурную часть и сказал, что нашел тело ребенка - оказалось, в дом часто заходили без приглашения.

На место сразу же выехали, кажется, все, кто мог — оперативники, руководители региональных ведомств, криминалисты. Тело мальчика нашли в доме, где все произошло, топор тоже лежал неподалеку, мама - на месте.

Были опрошены свидетели, изъяты все предметы, которые могли бы помочь в следствии.

Подозреваемого задержали быстро. Сначала в суматохе все решили, что предполагаемый убийца — не чужой крохе человек. Позже следствие не подтвердило, что это был родственник. Мужчину заключили под стражу и занялись матерью.

МАМА БЫЛА НА УЧЕТЕ

Оказалось, 36-летняя женщина уже числилась на профилактическом учете за ненадлежащее исполнение родительских обязанностей. Меньше, чем год назад инспекторы по делам несовершеннолетних направляли материалы на лишение ее родительских прав, но все осталось по-прежнему. Знакомые знакомых перешептывались: якобы любила прикладываться к спиртному.

- Было возбуждено уголовное дело по статье «Убийство малолетнего», - рассказали в региональном СК. - А также было возбуждено дело по статье «Халатность, повлекшая по неосторожности смерть человека».

Мужчине грозит суровое наказание - вплоть до пожизненного срока в тюрьме. Фото: СУ СК по Республике Калмыкия

Естественно, вопросы возникли и к профилактическим органам, ведь семья была на учете. Здесь ведется свое расследование. А в отношении 50-летнего мужчины следствие уже все решило.

- Собрано достаточно доказательств, проведен целый комплекс сложных экспертиз, в том числе за пределами региона, и следственных действий. Все они подтверждают причастность подозреваемого к преступлению, - прокомментировали в СУ СК по Республике Калмыкия.

Сейчас уголовное дело направлено прокурору для утверждения обвинительного заключения. За убийство малолетнего грозит от 8 лет тюрьмы до пожизненного срока. А халатность ответственным служащим может стоить пяти лет жизни в колонии.

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