Не ходил к репетиторам и успевал отдыхать: выпускник из Ростова сдал ЕГЭ по двум предметам на 200 баллов

Несмотря на подготовку к ЕГЭ, стобалльник Егор находил свободное время. Фото: из личного архива Егора Михеева.

В Ростове 17-летний выпускник школы № 104 Егор Михеев сдал ЕГЭ по химии и русскому языку на 100 баллов. При этом он не посещал репетиторов или дополнительные курсы. Егор поделился с «КП-Ростов-на-Дону» секретами успешной подготовки.

ПОЛЮБИЛ ХИМИЮ В ВОСЬМОМ КЛАССЕ

Егор — скромный и немногословный парень. Многое о себе он рассказывать не стал, за него это сделала классный руководитель Светлана Евгеньевна Миронова. По словам педагога, он- призер региональных олимпиад по четырем предметам: химии, географии, литературе и истории. При этом умудряется находить свободное время - занимается плаванием.

Сам Егор говорит, что полюбил химию еще в восьмом классе, а в девятом решил связать жизнь с наукой. Он начал изучать предмет углубленно.

Сначала выпускник планировал поступить в ростовский университет. Но, узнав результаты, решил поехать в Москву или Санкт-Петербург. Учебное заведение он еще не выбрал.

ПОМОГАЛИ ШКОЛЬНЫЕ УЧИТЕЛЯ

Егор считает, что при подготовке важно было повторять материалы и решать задания. К ЕГЭ он начал готовиться в этом учебном году - к репетирам, как многие, не ходил. Помогали школьные учителя: кто-то подбирал дополнительные материалы, кто-то - разбирал с выпускником тесты.

— Например, Валентина Константиновна, учитель химии, присылала мне различные варианты тестов. И по сравнению с теми, которые давала она, экзаменационные варианты мне показались легкими. То есть учительница готовила сильнее, чем был сам экзамен, — рассказал Егор.

По русскому языку стобалльник решал с учителем пробные тесты.

Молодой человек скромно заметил, что роль сыграло и количество выбранных предметов. У него было три экзамена: по русскому, математике и химии. К слову, по математике он набрал 78 баллов.

— Одноклассники сдавали по четыре предмета, а у меня только три. Соответственно, они тратили больше времени на подготовку, чем я. А у меня даже свободное время было.

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