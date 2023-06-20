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Общество20 июня 2023 11:25

«Занимался по 15 часов в день»: выпускник из Ростовской области рассказал, как набрал 100 баллов на ЕГЭ по химии

Школьник из Новочеркасска поделился секретом, как получить высший балл на ЕГЭ по химии
Кристина Круговых
Родные думали, что Виктор станет военным врачом, но он решил связать свою жизнь с наукой. Фото: личный архив героя/Управление образования Новочеркасска

Родные думали, что Виктор станет военным врачом, но он решил связать свою жизнь с наукой. Фото: личный архив героя/Управление образования Новочеркасска

18-летний Виктор Коряк из Новочеркасска первым в городе стал стобалльником по ЕГЭ. Ему на 100 процентов покорился такой сложный предмет, как химия. Узнали у выпускника и его родителей, как готовиться к экзаменам так, чтобы получить лучший результат. Сам герой уверяет — ничего сложного!

ДУМАЛИ, СТАНЕТ ВРАЧОМ

Витя рассчитывал получить по химии от 90 баллов, но не думал, что заработает все 100. Секрет, по его словам, прост. Это его любимый предмет.

- 100 баллов по химии набрать не так уж и сложно. Нужно просто готовиться заранее — не с 11-го класса, а с десятого, и понимать весь процесс, а не просто заучивать. Ну и главное - получать удовольствие от того, что узнаешь что-то новое, - делится Виктор. - Мне предмет понравился как только появился в школьной программе — с восьмого класса.

Бабушка, заметив увлечение внука химией, отвела его на дополнительные занятия. Мечтала, что продолжит ее дело — станет военным врачом.

- Когда в восьмом классе у него в школе началась химия, я его отвела дополнительно заниматься к преподавателю, и он совершил чудо — Витя еще больше полюбил предмет. Мы ему покупали домашние лаборатории, он дома делал опыты. С колбами, реагентами, не обошлось без мини-взрывов. Настоящий ученый рос, - с улыбкой рассказывает бабушка Вити Надежда Ивановна. - Занимался дополнительно с преподавателями Казанского госуниверситета, а последний год - с МГУ.

Виктора и его бабушку Надежду Ивановну поздравили в администрации Новочеркасска. Фото: Управление образования города Новочеркасска

Виктора и его бабушку Надежду Ивановну поздравили в администрации Новочеркасска. Фото: Управление образования города Новочеркасска

РЕШИЛ ИДТИ В НАУКУ

Дух ученого в школьнике креп - в десятом классе он стал призером всероссийской олимпиады. Витя решил — пойдет в науку.

- Я понял, что химия - неотъемлемая часть моей жизни, и я хочу связать свою жизнь с наукой. Стал в олимпиадах участвовать, - говорит выпускник.

И бабушка, и дедушка Александр Дмитриевич, военный на пенсии, решение поддержали.

- По 15 часов в день занимался эти два года. При этом как-то выкраивал время на тренировки по гандболу, у него второй разряд, и знак «ГТО» есть, - с гордостью рассказывает бабушка.

Опыты Виктор проводит не только в школе, но и дома.

Опыты Виктор проводит не только в школе, но и дома.

Фото: Личный архив героя публикации

ДЕДУШКА ОТСЛЕЖИВАЕТ РЕЗУЛЬТАТЫ

Несмотря на мощную подготовку, ЕГЭ — еще тот удар по нервам. И для самого выпускника, а еще больше для дедушки и бабушки.

- Честно говоря, сдавать ЕГЭ страшно, - откровенно признается Виктор. - Потому что у тебя нет права на ошибку. Если ошибаешься хотя бы раз, то все 100 баллов не получить. Только в математике можно допустить три ошибки. А пересдачи - только для тех, кто сразу не сдал пороговый уровень.

Кроме 100 баллов по химии у Виктора получил 93 балла по русскому языку и 90 — по профильной математике. Результаты по биологии еще не пришли...

- Дедушка тоже переживает, что долго не публикуют оценки. Статистику всю отслеживает в Интернете по ЕГЭ. Как Новочеркасск сдает, какие результаты в Ростовской области, Краснодарском кран, по всей России, - говорит Надежда Ивановна.

Впереди — поступление. Виктор надеется учиться в столичном МГУ - для этого нужно пройти вступительное испытание еще и университета. Талантливый парень хочет заниматься исследованиями, писать статьи в научные журналы и преподавать в том же вузе.

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