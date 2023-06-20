«Занимался по 15 часов в день»: выпускник из Ростовской области рассказал, как набрал 100 баллов на ЕГЭ по химии

Родные думали, что Виктор станет военным врачом, но он решил связать свою жизнь с наукой. Фото: личный архив героя/Управление образования Новочеркасска

18-летний Виктор Коряк из Новочеркасска первым в городе стал стобалльником по ЕГЭ. Ему на 100 процентов покорился такой сложный предмет, как химия. Узнали у выпускника и его родителей, как готовиться к экзаменам так, чтобы получить лучший результат. Сам герой уверяет — ничего сложного!

ДУМАЛИ, СТАНЕТ ВРАЧОМ

Витя рассчитывал получить по химии от 90 баллов, но не думал, что заработает все 100. Секрет, по его словам, прост. Это его любимый предмет.

- 100 баллов по химии набрать не так уж и сложно. Нужно просто готовиться заранее — не с 11-го класса, а с десятого, и понимать весь процесс, а не просто заучивать. Ну и главное - получать удовольствие от того, что узнаешь что-то новое, - делится Виктор. - Мне предмет понравился как только появился в школьной программе — с восьмого класса.

Бабушка, заметив увлечение внука химией, отвела его на дополнительные занятия. Мечтала, что продолжит ее дело — станет военным врачом.

- Когда в восьмом классе у него в школе началась химия, я его отвела дополнительно заниматься к преподавателю, и он совершил чудо — Витя еще больше полюбил предмет. Мы ему покупали домашние лаборатории, он дома делал опыты. С колбами, реагентами, не обошлось без мини-взрывов. Настоящий ученый рос, - с улыбкой рассказывает бабушка Вити Надежда Ивановна. - Занимался дополнительно с преподавателями Казанского госуниверситета, а последний год - с МГУ.

Виктора и его бабушку Надежду Ивановну поздравили в администрации Новочеркасска. Фото: Управление образования города Новочеркасска

РЕШИЛ ИДТИ В НАУКУ

Дух ученого в школьнике креп - в десятом классе он стал призером всероссийской олимпиады. Витя решил — пойдет в науку.

- Я понял, что химия - неотъемлемая часть моей жизни, и я хочу связать свою жизнь с наукой. Стал в олимпиадах участвовать, - говорит выпускник.

И бабушка, и дедушка Александр Дмитриевич, военный на пенсии, решение поддержали.

- По 15 часов в день занимался эти два года. При этом как-то выкраивал время на тренировки по гандболу, у него второй разряд, и знак «ГТО» есть, - с гордостью рассказывает бабушка.

Опыты Виктор проводит не только в школе, но и дома. Фото: Личный архив героя публикации

ДЕДУШКА ОТСЛЕЖИВАЕТ РЕЗУЛЬТАТЫ

Несмотря на мощную подготовку, ЕГЭ — еще тот удар по нервам. И для самого выпускника, а еще больше для дедушки и бабушки.

- Честно говоря, сдавать ЕГЭ страшно, - откровенно признается Виктор. - Потому что у тебя нет права на ошибку. Если ошибаешься хотя бы раз, то все 100 баллов не получить. Только в математике можно допустить три ошибки. А пересдачи - только для тех, кто сразу не сдал пороговый уровень.

Кроме 100 баллов по химии у Виктора получил 93 балла по русскому языку и 90 — по профильной математике. Результаты по биологии еще не пришли...

- Дедушка тоже переживает, что долго не публикуют оценки. Статистику всю отслеживает в Интернете по ЕГЭ. Как Новочеркасск сдает, какие результаты в Ростовской области, Краснодарском кран, по всей России, - говорит Надежда Ивановна.

Впереди — поступление. Виктор надеется учиться в столичном МГУ - для этого нужно пройти вступительное испытание еще и университета. Талантливый парень хочет заниматься исследованиями, писать статьи в научные журналы и преподавать в том же вузе.

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