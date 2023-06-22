Носил погоны, а теперь разбирается в балетных пачках: как бывший следователь начал ставить спектакли в Ростовской области

Всю жизнь проработав в погонах, последние пять лет Олег Федяков занялся культурой. Фото: Личный архив героя публикации

57-летний Олег Федяков из Сальска всю жизнь носил погоны. Служил в Афганистане, выучился на юриста, работал в прокуратуре, в налоговой полиции, организовал в своем городе отделение «Боевого братства» - организации ветеранов локальных войн и военных конфликтов. И представить себе не мог, что ему придется с головой погрузиться в мир культуры и искусства — возглавить районный ДК. Тут и в балетных пачках разбираться начнешь, и в вечных спорах разных коллективов, чья очередь репетировать на сцене. Пришлось даже выучиться на режиссера массовых представлений. Олег Викторович поделился, как переквалифицировался из сурового «вояки» и что из этого вышло.

ВЫБРАЛ ПОГОНЫ

В городе Олега Федякова многие привыкли видеть в камуфляжной форме. Вместе с товарищами он помогал ветеранам и их семьям, открывал памятники, проводил встречи с молодежью.

- В 18 лет я срочником попал в Афганистан. Служил в 180-м мотострелковом полку под командованием начальника штаба героя Советского Союза Руслана Аушева. У нас полк был очень боевой. Сначала ездил в качестве командира танка, а когда мы подорвались на мине, перешел в разведроту. Когда вернулся, мама настояла на том, чтобы пошел в вуз, - рассказывает Олег Викторович. - Папа у меня имел отношение к военным, а мама - учитель русского, литературы и немецкого. Стихи писала — привила любовь к поэзии. С детства каждый тянул в свою сторону. После Афгана к армии душа не лежала, но решил идти «погонами» на юрфак ЮФУ.

ОБЪЕДИНИЛ ВЕТЕРАНОВ

Выучился на юриста, работал в прокуратуре, потом в налоговой полиции. Когда вышел на пенсию по выслуге лет, понял, что еще многое может сделать. Встретил в Ростове однополчан, и они решили организовать в Сальске отделение «Боевого братства».

- Заботились о матерях, вдовах погибших парней. Мы им помогали как могли. Денег не было- хоть огород вскопать, починить что-нибудь, - вспоминает собеседник. - Потом пришло осознание, что надо ходить по школам, рассказывать детям о том, как все было, участвовать в военных сборах для молодых парней. Стали организовывать концерты, ездить в Ростов на областные встречи.

С самого начала активисты не оставляли идею установить памятник ветеранам боевых действий. Накопили деньги, нашли архитектора — автором стал Владимир Верготти.

- По задумке наши ребята уходят в горы — в небытие. Очень нам помог руководитель областной организации, местные предприниматели. А потом от этого памятника весь город и район обустраивал целую аллею боевой и трудовой славы длиной в квартал. Стольким людям надо спасибо сказать!

«ЮРИСТ ДОЛЖЕН УМЕТЬ ВСЕ»

После этого Олег Федяков пригодился в отделе спорта и молодежи районной администрации. Направление ему понятное. Но через два года оно резко меняется - его отправляют в районный ДК «наводить порядок». И в костюмерных - с балетными пачками и костюмами Деда Мороза и Снегурочки, и с расписанием репетиций разных коллективов на сцене. Пришлось находить общий язык с темпераментными творческими людьми.

- Родина сказала «надо». Меня воспитывали так: если поручили дело — выполни на 100 процентов. Ну и когда учился в институте, профессора говорили: «Юрист должен уметь все, юрист может быть кем угодно». Исходил из этого. Когда был следователем, считал, что у меня лучшая работа, про руководство «Боевым братством» думал то же самое. А теперь уверен, что в культуре — лучшая работа с ее непонятками и проблемами, - рассуждает руководитель. - Директор везде лезет, ему надо все, и у нас с коллективом, признаюсь, сначала было недопонимание. Может, кто-то и думал, что пришел человек не из культурной среды. Я честно сказал: «Да, офицер, но люблю читать глубокую прозу и стихи». В общем, мы эти годы учили друг друга — терпению точно. И, думаю, теперь работать получается здорово.

Руководитель первым делом переоформил интернет. Вместо трех точек с маленькой скоростью за 40 тысяч обеспечил хорошую скорость и дешевле. У каждого сотрудника появился свой компьютер. Затем вышел на депутатов - с их помощью в ДК закупили световые пушки. Настроили кинооборудование, которое Дворец до этого получил по гранту.

ПОБОРОТЬ БОЛЕЗНЬ И СПЛОТИТЬ КОЛЛЕКТИВ

Первый год выдался непростым. Настолько, что на второй руководитель в 53 года слег в больницу с инсультом. Пришлось заново учиться ходить и полноценно говорить.

- С Божьей помощью и со здоровым образом жизни восстановился. Видел людей, которые долго лежат беспомощными, потому что не верят, что сами могут себе помочь. А двигаться нужно в любом случае. Когда вернулся домой с парализованной правой стороной, стал руку разрабатывать. Взял пилу и пилил дерево потихоньку. Было тяжело, но не успокоился, пока не спилил, и это очень сильно помогло.

Не меньших трудов стоило устроить все так, чтобы творческие и свободные люди работали как часы, признается руководитель.

- Что я почерпнул в прокуратуре и налоговой, где я занимался оперативной работой, так это умение видеть картину сразу объемно, если хотите в виде 3D-модели, включать аналитику. Когда задача поставлена, стараюсь посмотреть на нее со всех сторон. Этим делюсь и с моим коллективом в ДК, - говорит Олег Федяков.

СТАВИТ СПЕКТАКЛИ И МОНТИРУЕТ ВИДЕО

Когда во Дворце культуры долго пустовала вакансия режиссера, пришлось самому за пять месяцев пройти курсы режиссуры в Москве.

- 548 часов учебной программы — в удовольствие. Стал изучать вопрос, читать мэтров режиссуры, - говорит Олег Викторович. - Совместно со своим замом срежиссировал, думаю, неплохой дипломный концерт на 23 февраля. И «Боевое братство» туда привлек — сделали сцену про Афганистан.

Его работой гордятся обе внучки-школьницы. И когда Олег Викторович приходит на классный час в наградах как ветеран, и когда организует выставки и спектакли в районном ДК.

Планы на работу — грандиозные. В следующем году у огромного ДК, построенного в стиле сталинского ампира, гордости горожан, по плану — капремонт.

- Он продлится два года, на эти цели область выделяет 500 миллионов рублей. Так что здание мы освободим. Нас приютит местный предприниматель. Поживем без сцены, но будем выступать с тремя автоклубами, частично перейдем на «дистант», - делится планами руководитель.

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