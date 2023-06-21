Отчислили из школы, и пошел на дело: как в Ростове 17-летний парень «подбил» несколько мужчин на грабежи

Подростка приговорили к реальному сроку за преступления Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

В Ростове вынесли приговор парню, которого в 17 лет задержали за грабежи. Как выяснилось, на дела юноша ходил со взрослыми мужчинами. Причем сам склонял соучастников к преступлениям, а не наоборот. Источник "КП-Ростов-на-Дону" сообщил подробности истории.

ПОШЛИ ГУЛЯТЬ И ОГРАБИЛИ ПРОХОЖЕГО

По словам собеседника, Сергея отчислили из школы за неуспеваемость. (имя изменено - прим. ред.) У молодого человека появилось много времени, и он целыми днями слонялся по улицам. В один из вечеров вчерашний ученик познакомился с 34-летний безработным. Сергей и мужчина пошли гулять вместе.

- А по дороге подросток предложил знакомому кого-нибудь ограбить, и тот согласился. На улице они подстерегли первого встречного.

Грабители ударили прохожего по голове и забрали, что было. Правда нажива оказалась небольшой - рюкзак с личными вещами и 500 рублей. После этого злоумышленники убежали.

«ПОДБИЛ» НА ГРАБЕЖ СРАЗУ ДВОИХ

Через пару месяцев Сергей вновь взялся за свое. Действовал по той же схеме, но в этот раз «подбил» на преступление сразу двоих взрослых мужчин.

- Из нежилого дома они забрали две металлических двери и часть навеса, - рассказал источник издания.

Судя по всему, компания хотела сдать награбленное на металлолом. Но на этом криминальные похождения подростка закончились. Ростовчанина задержали оперативники.

- В его отношении было возбуждено уголовное дело по статье «Грабеж», - сообщил источник издания.

Расследование дела завершилось, когда Сергей уже достиг совершеннолетия и мог отвечать по всей строгости закона. Его признали виновным и приговорили к десяти месяцам лишения свободы.

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