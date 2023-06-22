На аксайском рынке «Альтус» площадь пожара увеличилась до двух тысяч квадратных метров

Сейчас на месте пожара работают 63 спасателя и 21 спецтехника. Фото: ГУ МЧС по Ростовской области.

В Аксайском районе на рынке «Альтус» загорелся склад посуды и электронной техники. Об этом сообщили в ГУ МЧС по Ростовской области. ЧП произошло 22 июня в поселке Янтарном на улице Малого Зеленого кольца.

По предварительной информации ведомства, склад начал полыхать около 6:30 утра. Очевидцы сразу же вызвали спасателей. Пламя за считанные минуты охватило порядка двух тысяч квадратных метров. Сейчас на месте пожара работают 63 спасателя и 21 спецтехника, в том числе от МЧС 42 пожарных и 14 спецмашин.

- Угрозы распространения пламени нет. Информация уточняется, - уточнили в ведомстве.

К тушению крупного пожара привлекли два поезда и авиацию. Вертолет Ми-8 уже прибыл на место возгорания.

Как добавили в МЧС, возможная причина пожара на рынке - загорание электропроводки. В результате происшествия никто не пострадал.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Аксайском районе горит склад посуды и электронной техники

На месте ЧП работают 42 спасателя на 14 пожарных машинах

(Подробности)