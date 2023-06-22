В Аксайском районе горит склад посуды и электронной техники

На месте ЧП работают 42 спасателя на 14 пожарных машинах Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Аксайском районе загорелся склад посуды и электронной техники. Об этом сообщили в ГУ МЧС по Ростовской области. ЧП произошло 22 июня в поселке Янтарном на улице Малого Зеленого кольца.

По предварительной информации, склад начал полыхать около 6:30 утра. Очевидцы сразу же вызвали спасателей. За считанные минуты пламя распространилось на территории склада. Сейчас на месте ЧП работают 42 пожарных и 14 единиц спецтехники.

- Угрозы распространения пламени нет. Информация уточняется, - сообщили в ведомстве.

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(Подробности)