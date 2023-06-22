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НовостиПроисшествия22 июня 2023 4:33

В Аксайском районе горит склад посуды и электронной техники

На месте ЧП работают 42 спасателя на 14 пожарных машинах
Лейла МИРИШОВА
На месте ЧП работают 42 спасателя на 14 пожарных машинах

На месте ЧП работают 42 спасателя на 14 пожарных машинах

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Аксайском районе загорелся склад посуды и электронной техники. Об этом сообщили в ГУ МЧС по Ростовской области. ЧП произошло 22 июня в поселке Янтарном на улице Малого Зеленого кольца.

По предварительной информации, склад начал полыхать около 6:30 утра. Очевидцы сразу же вызвали спасателей. За считанные минуты пламя распространилось на территории склада. Сейчас на месте ЧП работают 42 пожарных и 14 единиц спецтехники.

- Угрозы распространения пламени нет. Информация уточняется, - сообщили в ведомстве.

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(Подробности)