Тушат более 60 спасателей и авиация: видео пожара на рынке под Ростовом 22 июня 2023

Сейчас пожарные продолжают тушить горящий склад. Фото: ГУ МЧС по Ростовской области

Для тушения пожара на аксайском рынке «Альтус» направили вертолет. Об этом сообщили в ГУ МЧС по Ростовской области.

Пламя за считанные минуты охватило склад. Фото: ГУ МЧС по Ростовской области

- В 08:25 вылетел Ми-8 Южного АСЦ МЧС РОССИИ, - рассказали в пресс-службе регионального ведомства.

На месте ЧП работают 63 спасателя и 21 единица техники. Фото: ГУ МЧС по Ростовской области

Отметим, что к тушению возгорания направили также пожарный поезд. Сейчас на месте ЧП работают 63 спасателя и 21 единица техники. Отметим, что склад посуды и электронной техники на рынке «Альтус» начался около 6:30 утра. Очевидцы сразу же вызвали пожарных. Пламя за считанные минуты охватило порядка двух тысяч квадратных метров. Сейчас пожарные продолжают тушить горящий склад.

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(Подробности)